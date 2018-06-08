РИАМО - 8 июн. Градостроительный совет Московской области одобрил проект межевания территории микрорайона №5 района Большая Волга в Дубне, где расположен ряд проблемных объектов строительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проект будет реализован компанией ООО «Строй-Ком» на территории площадью 2,3 гектара. Он будет представлять собой девятиэтажную постройку с общей площадью жилья более 87 тысяч квадратных метров.

«В рамках договора о развитии застроенной территории застройщиком будут выполнены обязательства по расселению четырех домов площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Также компания «Строй-Ком» берет на себя дополнительные обязательства по финансированию достройки проблемного объекта ЖК «Ривер Клаб»», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

ЖК «Ривер Клаб» расположен в районе улице Юркино городского округа Дубна. Застройщик планирует обеспечить права 27 участников долевого строительства в трехэтажных жилых домах №№4 и 43 (со встроенными помещениями общественного назначения), которые признаны проблемными в январе 2018 года.

Предусмотрено строительство социальной инфраструктуры, в том числе детского сада на 120 мест, обеспечение парковочными местами в рамках проекта на 219 мест и за счет 1 015 машино-мест, расположенных в микрорайоне №5. Схема транспортного обслуживания в рамках проекта сбалансирована: подъезд к предполагаемой застройке будет осуществляться по Дмитровскому шоссе, проспекту Боголюбова и улице Вокзальной. Планируемый срок завершения строительства – декабрь 2020 года.

«Новые жилые застройки могут быть одобрены, если они сбалансированы социальными объектами, транспортной доступностью, рабочими местами. Также поддержку находят проекты, решающие задачи, связанные с переселением граждан из аварийного фонда и обеспечением нарушенных прав граждан-соинвесторов строительства», – подчеркнул Тагиев.