РИАМО - 8 июн. На транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Лужники» Московского центрального кольца (МЦК) для пассажиров и болельщиков чемпионата мира по футболу установили специальное табло, оно расскажет о режиме работы ТПУ, о возможных ограничениях и альтернативных маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Для информирования пассажиров, гостей столицы и болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA-2018™ о режиме работы транспортно-пересадочного узла «Лужники» на фасаде павильона установили дополнительный электронный монитор. Новая система информирования установлена специально перед входом в павильон, чтобы пассажиры могли заблаговременно увидеть предстоящие изменения», - отмечается в сообщении.

На экране будет транслироваться информация о режиме работы ТПУ, в том числе о пропускном режиме – «на вход» или «на выход», о возможных ограничениях и альтернативных маршрутах.

Кроме того, железнодорожники разрабатывают режим работы ТПУ в дни футбольных матчей на стадионе «Лужники» для обеспечения комфортной перевозки пассажиров.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».