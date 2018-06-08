РИАМО - 8 июн. В мае 2018 года московские застройщики были оштрафованы на общую сумму порядка 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В течение мая 2018 года мы вынесли 75 постановлений о наложении административных штрафов в отношении 23 организаций-застройщиков. Из них пять постановлений – в виде предупреждений и 70 – в виде штрафов на общую сумму 4,88 миллиона рублей, в том числе 1,09 миллиона рублей по присоединенным территориям», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Кроме того, за прошедший месяц в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов на общую сумму 5,9 миллиона рублей направлено 54 постановления. Одновременно с этим составлено 70 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Компании-застройщики, которые ранее были привлечены постановлениями Москомстройинвеста к административной ответственности в виде штрафов, обязаны оплатить их в течение определенного срока. Если предписанные штрафы не оплачены в установленный законом срок, Комитет обращается в Службу судебных приставов для последующего взыскания штрафов в принудительном порядке.

«В целом с начала года (2018 года – ред.) столичным застройщикам вынесены штрафы на сумму 21,3 миллиона рублей. <…> За прошедший месяц специалисты Комитета провели 13 проверок, из них две плановые и 11 внеплановых. Всего с начала года проведено 84 проверки», – пояснил Тимофеев.

На сегодняшний день в столице с привлечением средств граждан строится 533 объекта, 519 из них – по договорам долевого участия (ДДУ), 14 – в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).