РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В городском округе Люберцы во время рейда в ночь на пятницу из оборота изъяли более 350 бутылок незаконного алкоголя, сообщается на официальной странице управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Люберец в Instagram.

«Очередной ночной рейд алкоконтроля провели прошедшей ночью сотрудники управления потребительского рынка совместно с полицией в поселке Калинина в Люберцах. Во время рейда изъято из оборота более 350 единиц алкогольной продукции», - говорится в сообщении.

В ходе проверки было составлено два протокола об административном правонарушении.