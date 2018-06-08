РИАМО - 8 июн. В Московском регионе в первую неделю июня средняя температура была ниже нормы, синоптики отмечают, что самой поздней датой заморозков в Подмосковье и Москве считается 12 июня, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первая неделя июня в столичном регионе выдалась на редкость холодной. Средняя температура почти на 2 градуса оказалась ниже нормы, а понижение температуры под утро до нуля и слабо отрицательных значений случается местами и по сей день», — говорится в сообщении.

В большинстве холодных июней в первую неделю лета заморозки уже заканчивались. И лишь в 1941, 1958, 1982, 2008 и в 2017 году понижение температуры до отрицательных значений отмечалось и позднее. А самая поздняя дата заморозков в Подмосковье отмечалась 12 июня 2007 года в Черустях, температура понизилась до минус 1,1 градуса.

В пятницу же в Подмосковье и Москве будет облачно, во второй половине для ожидаются ливни. Максимальная температура воздуха в столице плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе с сильным ветром в пятницу. Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.