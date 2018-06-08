РИАМО - 8 июн. Инфраструктура и подвижной состав «Аэроэкспресс» полностью готовы к приему гостей чемпионата мира по футболу – 2018, появились указатели к отдельным зонам прохода для болельщиков, а также дополнительные кассы для иностранцев, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Аэроэкспресс» в полной мере готов к работе в условиях увеличенного пассажиропотока во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Мы прогнозируем порядка 1,2 миллиона пассажиров на этот период, поэтому задействованы все необходимые ресурсы, которые позволят обеспечить комфортный, безопасный и надежный трансфер», – сказал исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

В терминалах «Аэроэкспресса» появилась специальная навигация в стилистике FIFA, указывающая направление к отдельным зонам прохода для болельщиков и лиц, имеющих право на проезд без оплаты. Это позволит распределить потоки пассажиров и избежать очередей.

В каждом терминале открылись дополнительные кассы для обслуживания иностранных и российских болельщиков. Ранее все сотрудники компании-перевозчика прошли дополнительное обучение для работы в условиях увеличенного пассажиропотока, а также отдельно изучили порядок обслуживания клиентских групп на ЧМ-2018. Все автоматические системы продаж билетов также будут работать в полном режиме.

Помимо этого, во время чемпионата, в терминалах перевозчика задействуют большее число сотрудников для досмотра, а также установят дополнительные рамки и интроскопы. Сотрудники охраны будут сопровождать электропоезда на всех направлениях движения с участием представителей полиции, а также будут проводить досмотр подвижного состава на конечных станциях после высадки пассажиров.

«Аэроэкспресс» вводит дополнительные рейсы на всех трех направлениях в дни вечерних матчей в Москве. Так, в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля, а также с 11 на 12 июля аэроэкспрессы будут курсировать до 3 часов ночи.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».