РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Два игрока - Сергей Моисеев и Алексей Бурыкин - покинули футбольный клуб «Люберцы», сообщается в официальном Instagram-аккаунте клуба.

«По разным причинам команду покинули Сергей Моисеев и Алексей Бурыкин. Ребята, спасибо за то время, что вы были в команде. Успехов вам в дальнейшей карьере, поменьше травм и побольше футбольных побед», - говорится в сообщении.

Нападающему Бурыкину 33 года. В клубе «Люберцы» он играл с конца марта 2018 года. Защитнику Моисееву 23 года, за ФК «Люберцы» выступал с апреля 2017 года.

«Полузащитник Ильдар Бедретдинов был сегодня (8 июня - ред.) заявлен за футбольный клуб «Люберцы». Ильдар, с возвращением, желаем тебе хороших матчей и поменьше травм», - добавляется в сообщении.

Ранее полузащитник Бедретдинов выступал за команду Люберец с апреля по ноябрь в 2015 году. Затем футболист вернулся в клуб в апреле 2016 года и выступал за него до декабря 2017 года.