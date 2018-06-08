РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июн. В Центральном парке Королева появится песочный городок, маленькие игровые комплексы уберут с детских площадок, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу Копцик провел традиционный объезд территории горокруга. Проконтролировал ход строительства социальных объектов и реконструкции Центрального парка. В парке руководитель администрации встретился с активистами.

«Сегодня (8 июня – ред.) я в очередной раз встретился с жителями города, которые высказались за сохранение кирпичного городка в парке. Еще раз повторюсь, городок будет отремонтирован, приведен в соответствие нормам, но сносить его никто не будет. Мое предложение по переносу маленьких песочниц и созданию отдельного песочного городка жители поддержали», – сказал Копцик.

Песочный городок планируется разместить недалеко от кирпичного городка. Он будет отделен, чтобы кошки и собаки не смогли в него попасть. Внутри будут размещены игрушки отечественного производства. Таким образом, в городке всегда будет сохраняться хорошее качество песка, и малыши всегда найдут занятия на площадке, даже если пришли без игрушек.