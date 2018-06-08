РИАМО - 8 июн. Финал Московского областного конкурса проектов «Моя инициатива - Подмосковью» состоится в подмосковном Пушкине в пятницу, победителей ждет экскурсионный тур по местам воинской славы в городах России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Восьмого июня в 16:00 в Российском государственном университете туризма и сервиса города Пушкино состоится финал Московского областного конкурса «Моя инициатива – Подмосковью». В конкурсе приняли участие порядка 400 представителей военно-патриотических организаций Подмосковья, из них в финал прошли 75 человек», - отмечается в сообщении.

Конкурс проводился в два этапа: муниципальный и региональный. Работы участников оценивали эксперты, руководители волонтерских и экологических проектов, а также известные общественные деятели. Основным организатором конкурса выступает Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

«Главной задачей конкурса является выявление самых активных участников детско-юношеских военно-патриотических общественных движений Подмосковья и определение лучшей проектной деятельности в направлениях «Волонтерство», «Экология» и «Моя инициатива». В финале ребята презентуют свои проекты экспертному жюри, рассказывают о своей деятельности, делятся опытом, а лучшие из этих проектов по итогам финала будут представлены региональному штабу», – сказала министр Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Главный приз конкурса – обучающий экскурсионный тур по местам воинской славы в городах России и Белоруссии.