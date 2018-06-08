РИАМО - 8 июн. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства жилого дома в многофункциональном жилом комплексе «Лучи» в столичном районе Солнцево, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на строительство пятисекционного жилого дома переменной этажности со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой в составе многофункционального жилого комплекса «Лучи» в районе Солнцево на западе столицы», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он напомнил, что в скором времени в районе откроется одноименная станция метро, которая повысит качество транспортного обслуживания горожан и существенно минимизирует время, проводимое в пути.

В сумме в домах запроектировано 576 квартир различной площади и конфигурации: 242 однокомнатных, 216 двухкомнатных и 118 трехкомнатных квартир. Их общая площадь с учетом летних помещений составит 31,8 тысячи квадратных метров. Также предполагается строительство одноэтажного здания трансформаторной подстанции (ТП №9).

На первых этажах жилого дома разместятся входные группы в жилую часть с холлами, колясочными и помещениями уборочного инвентаря. Кроме того, на первом этаже запроектированы офисы с помещениями уборочного инвентаря и санузлами.

Как уточнила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, в корпусе также запроектирована подземная одноэтажная автостоянка, предназначенная для постоянного хранения легковых автомобилей. Контроль въезда и выезда автомобилей будет осуществляться из помещения охраны, расположенного при въезде на стоянку.

В рамках благоустройства территории запланировано размещение открытых плоскостных парковок, устройство площадок для игр детей, спорта, отдыха и выгула собак. Также предусматривается разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм и оборудования площадок.