РИАМО - 8 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за терпение, доброту и оптимизм.

Он напомнил, что 8 июня профессиональный праздник отмечают социальные работники – специалисты, посвятившие себя доброму делу – работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке.

«Эта работа требует особых личностных и профессиональных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку. Спасибо Вам за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей», – написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал соцработникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в их нелегком труде.

День социального работника отмечается в РФ ежегодно 8 июня, начиная с 2000 года.