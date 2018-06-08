РИАМО - 8 июн. Росздравнадзор выявил грубые нарушения в клинике, где во время операции по коррекции груди погибла молодая женщина, медицинское учреждение закрыто, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В связи с полученной информацией о смерти женщины после плановой операции по коррекции формы груди в ООО «Элит Клиник» территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел внеплановую выездную проверку медицинского учреждения.

«В ходе надзорных мероприятий в клинике выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства. В частности, у двух пластических хирургов (один из которых проводил операцию пострадавшей пациентке) отсутствует подготовка в ординатуре по профилю «пластическая хирургия», - говорится в сообщении.

Медицинская помощь по профилю «пластическая хирургия» в ООО «Элит Клиник», в том числе реконструктивные и эстетические пластические операции, выполняются в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в отсутствии круглосуточного наблюдения больных.

Кроме того, в ООО «Элит Клиник» выявлены нарушения в организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации, в ведении медицинской документации и при предоставлении платных медицинских услуг.

«Привлеченные к проверке аттестованные эксперты Росздравнадзора (специалисты в области пластической хирургии, анестезиологии и реанимации) констатировали дефекты оказания медицинской помощи пациентке в части своевременности ее оказания и в части степени запланированного результата», - уточняется в материале.

С 7 мая 2018 года медицинская организация ООО «Элит Клиник» прекратила осуществление медицинской деятельности.

В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Результаты проверки Росздравнадзора направлены в Следственный комитет РФ для приобщения к материалам уголовного дела.