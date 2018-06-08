РИАМО - 8 июн. В городском округе Мытищи молодого человека признали виновным в попытке убийства девушки и угрозах в ее сторону, он отправится в колонию строгого режима на 14 лет за то, что выплеснул ей в лицо кислоту, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему жителю города Электрогорска. Он признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, угрозе убийством, вымогательстве и клевете.

«Приговором Мытищинского городского суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 ноября 2016 года мужчина с целью убийства 17-летней жительницы города Мытищи, выплеснул ей в лицо кислоту, при этом высказав угрозу убийством в ее адрес. В результате преступления потерпевшая получила телесные повреждения в виде химических ожогов лица и кистей рук.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник на протяжении некоторого времени преследовал девушку, которая не соглашалась с ним продолжать общение, высказывал по этому поводу ей угрозы. Также вымогал у родителей девушки денежные средств в размере 1,35 миллиона рублей за оставление ее в покое.

«На стадии предварительного следствия мужчина свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Однако его причастность к совершенному преступлению подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: показания свидетелей и потерпевших, переписка из социальных сетей, результаты экспертиз», - добавляется в материале.