РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. В подмосковном Красногорске соискатели премии губернатора «Наше Подмосковье» смогут презентовать свои проекты 18 и 19 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Презентации проектов на соискание губернаторской премии состоятся 18 и 19 июня в муниципальном учреждении «Молодежный центр» (Красногорск, улица Речная, дом 20). Время проведения – с 10:00 до 18:00», – сообщается на сайте.

На представление одного проекта отводится не более 2 минут. Презентацию проекта можно провести в любой удобной форме: рассказать о проекте, показать слайд-шоу или презентацию.

«Тем, кто реализует свой проект совместно с инициативной группой, необходимо иметь заявление от всех членов инициативной группы, прикрепившихся к проекту на сайте. Присутствие членов инициативных групп приветствуется. Авторам проектов необходимо иметь при себе паспорт», – уточняется на сайте.

Презентация проектов является обязательной процедурой. Авторы, не представившие свой проект, снимаются с конкурса.

«Если вы не сможете представить свой проект 18 и 19 июня в Красногорске, у вас будет возможность представить его позже, - в доме правительства Московской области. Дни презентаций в доме правительства Подмосковья будут определены позднее», – заключается на сайте.