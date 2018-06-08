РИАМО – 8 июн. Роспотребнадзор предупредил о неблагоприятной ситуации с корью на Украине и напомнил о необходимости заблаговременно сделать прививку при планировании поездки в страну, передает Газета.ru.

Рост заболеваемости корью, начавшийся летом 2017 года, наиболее интенсивно проявляется в текущем году.

«По данным центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года в Украине корью заболели более 18,1 тысячи человек, из которых около 11,8 тысячи — дети. От болезни умерли девять жителей, из них шестеро детей», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, наибольшее число заболевших зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.