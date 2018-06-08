РИАМО - 8 июн. Строительство этапа Северо-Западной хорды от улицы Крылатской до Можайского шоссе завершат в конце июня, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

«Мы заканчиваем этот предпоследний участок. В конце июня мы собираемся открыть весь этот участок (от улицы Крылатской до Можайского шоссе - ред.)», - сказал Аксенов.

Он отметил, что участок дороги был расширен до трех полос, а также построили пять пешеходных переходов.

Кроме того, жителям домов на улицах Кубинка, Толбухина, Боженко и Ярцевская заменили окна, которые выходят на магистраль.

«Если исключить Алабяно-Балтийский тоннель, то стоимость где-то до 1 миллиарда рублей за километр. Если включить Алабяно-Балтийский тоннель, то это где-то 2,1 миллиарда рублей за километр. Это нормальная достаточно умеренная цена для строительства в городской среде таких крупных магистралей», - сказал Аксенов.

По его словам, на участке Северо-Западной хорды модернизировали Можайское шоссе, реконструировали Ленинградское и Волоколамское шоссе, а также Мичуринский проспект и Рублевское шоссе.

Северо-Западная хорда - новая скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее длина составит 79 километров. Трасса соединит Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.