РИАМО - 8 июн. В Москве в текущем сезоне планируют уложить 100 километров битумно-полимерной ленты на 45 дорожных объектах, включая вылетные магистрали, сообщил журналистам начальник производственного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Илья Ситников.

«За этот сезон ГБУ «Автомобильные дороги» уложит 100 километров битумно-полимерной ленты на 45 объектах», - сказал Ситников.

Он уточнил, что битумная лента будет уложена на крупных улицах и вылетных магистралях Москвы.

Согласно справочному материалу, битумно-полимерная лента применяется при ремонте асфальтобетонного полотна для скрепления смежных полос дорожного покрытия.