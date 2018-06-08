РИАМО - 8 июн. Порядка 30 тысяч полицейских, дружинников и сотрудников ЧОП будут задействованы в обеспечении безопасности и общественного порядка в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«За безопасностью в Москве во время чемпионата будут следить около 30 тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, охранных предприятий, народные дружинники. Для резерва из других областей России приедут еще около 6 тысяч полицейских. На стадионах за безопасность будут отвечать более 2 тысяч официально обученных уполномоченными организациями контролеров-распорядителей», - сказал Черников в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи, туристическая и конная полиция, будут дежурить не только на стадионах, но и на городских улицах, в транспорте, парках, оживленных местах. В работе с болельщиками российской стороне помогут коллеги из силовых ведомств Аргентины, Франции, Испании, Англии и других стран.

«Мы получили от них (зарубежных коллег – ред.) списки футбольных хулиганов из этих стран, которые могут приехать на чемпионат. Коллеги также составили инструкции для своих фанатов, приезжающих в Москву», - отметил Черников.

По его словам, в дни матчей ЧМ-2018 в столице запретят продавать алкоголь в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны.

«Москва полностью готова. Нас такими событиями особенно не запугаешь. Мы подготовили город из расчета на максимум гостей», - заключил Черников.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».