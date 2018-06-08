РИАМО - 8 июн. Волонтерское движение активно развивается в Подмосковье, 226 волонтерских организаций региона зарегистрировано на сегодняшний день на портале «Доброволец России», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Масштабы волонтерской деятельности в Московской области велики. Сейчас на официальном портале «Доброволец России» зарегистрировано 226 волонтерских организаций Московской области, в которые входят активные и инициативные люди, генерирующие большое количество новаторских проектов», – сказала министр правительства области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Активный рост количества добровольцев она отметила в экологической и спортивной сфере. Самым многочисленным движением Плещева назвала «Юнармию».

В число юнармейцев на территории Московской области входит более 16 тысяч человек.

«Они принимают участие во всех крупнейших региональных и федеральных мероприятиях, адресно помогают людям пожилого возраста, вешают скворечники зимой, сажают деревья на добровольных основах. Второе движение по числу волонтеров – поисковые отряды», – отметила Плещева.

Среди планов на этот летний сезон Плещева назвала проведение молодежного обучающего форума «Я – гражданин Подмосковья», где будет работать кластер #яволонтермо, а также в текущем году состоится форум волонтеров и НКО Московской области, где добровольцы смогут поделиться опытом друг с другом.