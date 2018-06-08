РИАМО - 8 июн. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет еще два жилых дома по программе реновации на юго-западе и западе города, сообщается на сайте ведомства.

«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом 27 и проспект Вернадского, дом 54, поставлены Управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», – говорится в сообщении.

Дом на улице Дмитрия Ульянова – 21-этажный, общей площадью 27,57 тысячи квадратных метров. В нем 540 квартир, из которых по 216 – одно- и двухкомнатные и 108 – трехкомнатные. В доме на проспекте Вернадского 24 этажа, общей площадью 22,51 тысячи квадратных метров. В здании 330 квартир, из которых 198 – однокомнатные и 132 – двухкомнатные.

В соответствии с внутренним приказом Управления Росреестра по Москве, обновление жилья столицы находится на особом контроле, а кадастровый учет и регистрация прав по объектам реновации осуществляются в сжатый трехдневный срок вместо семи дней. В этих целях и для оперативного решения процедурных вопросов в столичном Росреестре было сформировано отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.