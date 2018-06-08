РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В микрорайоне Климовск Подольска 7 июня из-за сильного ветра дерево упало на дорогу и повредило провода, коммунальные службы убрали его в пятницу утром, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«В микрорайоне Климовск в районе предприятия «Базальт-Мост» на улице Индустриальной от сильного ветра 7 июня на тротуар упало дерево, порвало провода и перегородило тротуар. Где-то около 21:00 мужчина пробирался сквозь ветви упавшего дерева (видно на фото – ред.). С утра (8 июня – ред.) уже не было дерева, убрали», – сказала очевидец.

Она добавила, что несмотря на то, что дерево убрали, провода пока все еще висят до земли.