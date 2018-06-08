РИАМО - 8 июн. В Подмосковье на получение ежемесячной доплаты теперь могут претендовать и врачи общей практики, для получения данной надбавки специалист должен соответствовать ряду критериев, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Теперь подмосковные врачи общей практики, наряду с участковыми педиатрами и терапевтами, могут претендовать на получение ежемесячной доплаты в размере 32 тысяч рублей. <…> Выплату «губернаторской доплаты» в Подмосковье ввели еще в апреле 2018 года», - сказала Забралова.

Как в свою очередь отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, для получения данной надбавки специалист должен соответствовать ряду критериев. Например, врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1,7 тысячи взрослых и в случае с педиатрами 800 детей, выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб.

«Всего в регионе работает порядка 300 врачей общей практики. Мы понимаем, насколько важно привлекать в Московскую область новых специалистов, создавать им комфортные условия для жизни и работы. Уверен, такая ежемесячная доплата значительно увеличит заработок врачей и обеспечит приток новых кадров медицинские учреждения Подмосковья», – заявил Марков.

В феврале этого года губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своем ежегодном обращении поручил региональному правительству проработать вопрос увеличения зарплаты врачам первичного звена.

В Московской области также успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем. Кроме того, работает федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность.