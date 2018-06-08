РИАМО - 8 июн. В самых известных универмагах России – ГУМе и ЦУМе в Москве – могут начать прямо в магазинах возмещать НДС по программе tax free, передает газета «Коммерсант».

«В ГУМе будет создан офис по возврату НДС, рассказал председатель наблюдательного совета ГК Bosco di Ciliegi (управляет универмагом) Михаил Куснирович. Если покупателю возмещать налог прямо в магазине, больше шансов, что он потратит полученные деньги там же, пояснил он. По словам бизнесмена, такая практика распространена, например, во Франции в знаменитом универмаге Galleries Lafayette», – говорится в статье.

Выдавать налоговый вычет по программе tax free shopping прямо в магазине с осени 2018 года также готовятся в московском ЦУМе.

Сейчас получить возмещение НДС с покупки, сделанной в России, можно в аэропорту наличными или оформить его на банковскую карту. В России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Покупатели могут вернуть НДС (18%) с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. Эта система заработала в апреле в 130 магазинах в 12 регионах России.

С 2019 года Минпромторг РФ планирует распространить ее на всю страну. На российском рынке работают четыре оператора: международные Global Blue и Tax Free Premier, а также российские Hi Sky и «Национальный оператор tax free».

Идея организовать возврат НДС прямо в магазине выгодна как государству, так и ритейлеру, так как эти деньги продолжают тратиться внутри страны, чаще всего в той же самой торговой точке, считает партнер Deloitte Геннадий Камышников. По мнению эксперта, при организации выдачи НДС в своем магазине компания также берет на себя и некоторые риски: например, покупатель покинет страну без таможенного оформления или налоговая найдет недочеты в оформлении после того, как турист покинет страну.

Как отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, за два месяца существования пилотного проекта с оформлением чеков tax free было продано товаров на 350 миллионов рублей. С 10 апреля 2018 года за возвратом НДС обратились более 2,5 тысяч человек из 100 государств, больше всего среди них было граждан Китая.

Общее число клиентов, которые воспользовались сервисом возврата налога в ЦУМе в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге после его введения превышает 3 тысячи человек, отметили в пресс-службе ЦУМа. Там же добавили, что доля китайских покупателей составила около 50% в ЦУМе и около 80% в ДЛТ.