РИАМО - 8 июн. Сотрудники Мосгосстройнадзора проверили проведение монтажа оконных блоков на строящихся объектах Москвы, они выявили 98 нарушений за апрель-май 2018 года и оштрафовали нарушителей на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В результате проверок 245 строящихся объектов, где велись работы по монтажу оконных блоков, было выявлено 98 нарушений. По фактам нарушений юридическим и должностным лицам заказчика и генподрядчика выданы предписания с указанием нарушений и сроками их устранения, составлено 24 протокола об административных правонарушениях на сумму 4,080 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Инспекторы выявили следующие факты: ненадлежащего ведения входного контроля – 32; отступления от проекта в части соответствия конструкций и комплектующих элементов оконных блоков требованиям проекта – 26; отсутствия проектной и исполнительной документации – 23; несоответствия качества монтажа требованиям технологических регламентов на монтаж оконных блоков – 17.

Основные нарушения при монтаже оконных блоков: недостаточное заполнение монтажного шва оконных блоков пеной, с щелями и сверхнормативными раковинами более 10 миллиметров; монтажные швы оконных блоков имеют непроклеенные участки, в результате не обеспечивается надежная изоляция пены от воздействия водяных паров со стороны помещения; недостаточное количество креплений оконных блоков.

Инспекторы отметили, что специалисты по монтажу окон реже стали использовать более дешевые аналоги материалов профиля оконных блоков.

Несколько случаев монтажа оконных блоков без декларации о соответствии выявили инспекторы, отметив, что это является нарушением закона «О техническом регулировании».

«Большое количество нарушений при устройстве монтажного шва оконных блоков происходит из-за отсутствия надлежащего строительного контроля со стороны генподрядчика, заказчика, проектировщика, а также из-за низкой квалификации исполнителей работ», – добавляется в сообщении.

По всем выявленным комитетом нарушениям участниками строительства приняты необходимые меры. Нарушения находятся на контроле комитета до полного их устранения.