Какой из тебя начальник?
11 вопросов | Пройден 29 раз
Пройдите тест РИАМО и Synergy Executive Forum и определите, умеете ли вы управлять людьми.
Какой из тебя начальник? (1/11)
Подчиненный опоздал на работу. Что вы сделаете в первую очередь?
Какой из тебя начальник? (2/11)
Сотрудник систематически срывает дэдлайны. Что делать?
Какой из тебя начальник? (3/11)
Сотрудники говорят, что секретарь обсуждает вас в курилке. Как поступите?
Какой из тебя начальник? (4/11)
У кулера постоянно очередь. Как быть?
Какой из тебя начальник? (5/11)
Вам нужно найти сотрудника для нового проекта, на что будете смотреть прежде всего?
Какой из тебя начальник? (6/11)
Подчиненный на совещании выступил с инициативой, на которую у вас нет бюджета. Как отреагировать?
Какой из тебя начальник? (7/11)
Как ваши сотрудники одеваются на работу?
Какой из тебя начальник? (8/11)
Как у вас организуется корпоратив?
Назначаю сотрудника, который займется этим вопросом
Сам выбираю ресторан, определяю дату и время
Выношу варианты на коллективное голосование
Какой из тебя начальник? (9/11)
Вы пообещали премию за проект, но денег не хватает. Что делать?
Вызову и сообщу, что премия отменяется
Извинюсь и выпишу премию при первой же возможности
Ничего говорить не буду, надеюсь, что все забудут про премию
Какой из тебя начальник? (10/11)
У вас сдача важного проекта, и нужно работать в выходной день. Как сообщите сотрудникам?
Какой из тебя начальник? (11/11)
Гендиректор требует уволить ценного сотрудника за прокол. Как поступите?
Вовка в тридевятом царстве
Помните Вовку, который говорил, что «и так сойдет»? Вы ждете указаний сверху, снимаете с себя ответственность и не хотите лишний раз вмешиваться в работу сотрудников. Пусть делают, что хотят, лишь бы вас не трогали. Конечно, вашим коллегам живется вольготно, но вряд ли вы добьетесь успехов таким методом, ведь даже творческим свободным коллективам нужно грамотное руководство. Никакая книга или обучающий курс не заменит вам личного опыта от ведущих генеральных директоров крупных корпораций страны, которые выступят на Synergy Executive Forum 20-21 июня в Vegas City Hall в Москве. Регистрируйтесь и приходите!
«Дьявол носит Prada»
Мымра из «Служебного романа» и Миранда Пристли – вот яркие представители вашего типа руководства. Авторитарный босс, который стремится контролировать все вокруг, не приемлет чужих точек зрения и не щадит своих сотрудников. Неудивительно, что у вас в коллективе постоянный стресс и большая текучка кадров! Посетите Synergy Executive Forum, который пройдет 20-21 июня в московском Vegas City Hall, чтобы научиться грамотно действовать в каждой конкретной ситуации. Генеральные директора ведущих компаний страны готовы поделиться с вами личным опытом.
Дамблдор
Руководитель-демократ, который стремится все вопросы решать вместе с коллективом, интересуется мнением сотрудников и ценит личные качества. И все же вам есть чему поучиться, если вы хотите эффективно развивать компанию и стимулировать сотрудников. Чтобы узнать, как руководители Disney, MacDonald’s, Visa и других крупных корпораций управляют собственной командой, регистрируйтесь на Synergy Executive Forum и приходите 20-21 июня в Vegas City Hall.
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