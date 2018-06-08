Какой из тебя начальник? 11 вопросов | Пройден 29 раз Пройдите тест РИАМО и Synergy Executive Forum и определите, умеете ли вы управлять людьми. Начать тест

Какой из тебя начальник? (1/11) Подчиненный опоздал на работу. Что вы сделаете в первую очередь? Фото pixabay.com © Оштрафую, а если это повторится, то лишу премии или уволю Узнаю причину, вдруг случилось что-то серьезное? С кем не бывает!

Какой из тебя начальник? (2/11) Сотрудник систематически срывает дэдлайны. Что делать? Фото pixabay.com © Поднять вопрос на совещании, пусть поймет, что подводит коллег Наказать рублем и сделать предупреждение всему коллективу Спросить мнения у вышестоящего руководства

Какой из тебя начальник? (3/11) Сотрудники говорят, что секретарь обсуждает вас в курилке. Как поступите? Фото leonidpetrov.ru © Не обращу внимания – в большом коллективе это неизбежно Поговорю с ним сам и выясню, слухи это или нет Уволю секретаря

Какой из тебя начальник? (4/11) У кулера постоянно очередь. Как быть? Фото pixabay.com © Ограничить время нахождения у кулера Купить еще один кулер, комфорт коллектива важнее Пусть постоят, отвлекутся

Какой из тебя начальник? (5/11) Вам нужно найти сотрудника для нового проекта, на что будете смотреть прежде всего? Фото pixabay.com © Высшее образование, большой опыт работы и квалификация Как он общается, сможет ли влиться в команду Поручу это эйчару

Какой из тебя начальник? (6/11) Подчиненный на совещании выступил с инициативой, на которую у вас нет бюджета. Как отреагировать? Фото pixabay.com © Поблагодарить за идею и предложить подумать над ней позже Если ему так хочется – пусть занимается этим самостоятельно Пресечь на корню, пусть не выпендривается

Какой из тебя начальник? (7/11) Как ваши сотрудники одеваются на работу? Фото edinstvennaya.ua © У нас строгий дресс-код Мы коллективно выбрали корпоративный стиль и значки Все одеваются так, как хотят

Какой из тебя начальник? (8/11) Как у вас организуется корпоратив? Фото Николай Корешков © РИАМО Назначаю сотрудника, который займется этим вопросом Сам выбираю ресторан, определяю дату и время Выношу варианты на коллективное голосование

Какой из тебя начальник? (9/11) Вы пообещали премию за проект, но денег не хватает. Что делать? Фото Николай Корешков © РИАМО Вызову и сообщу, что премия отменяется Извинюсь и выпишу премию при первой же возможности Ничего говорить не буду, надеюсь, что все забудут про премию

Какой из тебя начальник? (10/11) У вас сдача важного проекта, и нужно работать в выходной день. Как сообщите сотрудникам? Фото pixabay.com © Соберу сотрудников и лично попрошу поработать за отгул Напишу приказ и разошлю всем по электронной почте, за прогул – штраф Пусть кадры всем сообщают, если кто-то не выйдет – это их право

Какой из тебя начальник? (11/11) Гендиректор требует уволить ценного сотрудника за прокол. Как поступите? Фото pixabay.com © Лучше сделать так, как говорит вышестоящее руководство Попытаюсь выгородить перед руководством как незаменимого члена коллектива Уволю, слово начальника – закон!

Вовка в тридевятом царстве Помните Вовку, который говорил, что «и так сойдет»? Вы ждете указаний сверху, снимаете с себя ответственность и не хотите лишний раз вмешиваться в работу сотрудников. Пусть делают, что хотят, лишь бы вас не трогали. Конечно, вашим коллегам живется вольготно, но вряд ли вы добьетесь успехов таким методом, ведь даже творческим свободным коллективам нужно грамотное руководство. Никакая книга или обучающий курс не заменит вам личного опыта от ведущих генеральных директоров крупных корпораций страны, которые выступят на Synergy Executive Forum 20-21 июня в Vegas City Hall в Москве. Регистрируйтесь и приходите! Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

«Дьявол носит Prada» Мымра из «Служебного романа» и Миранда Пристли – вот яркие представители вашего типа руководства. Авторитарный босс, который стремится контролировать все вокруг, не приемлет чужих точек зрения и не щадит своих сотрудников. Неудивительно, что у вас в коллективе постоянный стресс и большая текучка кадров! Посетите Synergy Executive Forum, который пройдет 20-21 июня в московском Vegas City Hall, чтобы научиться грамотно действовать в каждой конкретной ситуации. Генеральные директора ведущих компаний страны готовы поделиться с вами личным опытом. Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Дамблдор Руководитель-демократ, который стремится все вопросы решать вместе с коллективом, интересуется мнением сотрудников и ценит личные качества. И все же вам есть чему поучиться, если вы хотите эффективно развивать компанию и стимулировать сотрудников. Чтобы узнать, как руководители Disney, MacDonald’s, Visa и других крупных корпораций управляют собственной командой, регистрируйтесь на Synergy Executive Forum и приходите 20-21 июня в Vegas City Hall. Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

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