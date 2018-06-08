РИАМО - 8 июн. В течение дня в пятницу на территории Подмосковья ожидается дождь и усиление ветра до 19 метров в секунду, сообщается на сайте главка МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером в пятницу в Московской области ожидается дождь, усиление западного ветра с порывами 14-19 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Находясь на улице при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае необходимости граждане могут обратиться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения «01», с мобильного – «101».