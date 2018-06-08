РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 8 июн. Движение поездов восстановили на перегоне Павшино – Тушино Рижского направления МЖД, железнодорожники устранили нарушение в работе устройств регулировки движения поездов, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

В пятницу утром на участке Тушино – Павшино произошел технический сбой в движении электропоездов. Многие жители Красногорска написали в соцсетях, что прибыли к метро с 40-минутным опозданием. На сайте перевозчика поясняется, что на период восстановительных работ железнодорожники организовали пропуск поездов на перегоне по специальному режиму – поезда проходили участок с ограничением скорости. Это позволило не приостанавливать движение и обеспечить перевозку пассажиров в утренние часы «пик».

«В первую очередь железнодорожники восстановили работу автоматической системы в сторону Москвы, когда основная часть пассажиров едет на работу из области в столицу. После – работу системы на пути в сторону области. Электрички Рижского направления курсируют на перегоне Тушино – Павшино в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы ввести задержанные поезда в график.