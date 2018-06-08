РИАМО - 8 июн. Железнодорожники восстановили поврежденный вандалами кабель устройства регулировки движения на Ярославском направлении МЖД, задержанные из-за инцидента поезда вводятся в график, сообщается на сайте Московской железной дороги.

На перегоне Мытищи – Подлипки Дачные (ветка Ярославского направления в сторону подмосковного Королева) злоумышленники повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме. В связи с этим на первом и втором главных путях включился запрещающий для движения поездов сигнал. На место незамедлительно прибыли бригады железнодорожников.

«Железнодорожники восстановили поврежденный злоумышленниками кабель устройства регулировки движения поездов на перегоне Мытищи – Подлипки Дачные. В настоящее время диспетчеры Московской железной дороги прилагают максимальные усилия, чтобы ввести задержанные из-за вандалов поезда в график», - говорится в сообщении.

На период аварийно-восстановительных работ железнодорожники организовали пропуск поездов на перегоне по специальному режиму – поезда проходили участок с ограничением скорости. Это позволило не приостанавливать движение и обеспечить перевозку пассажиров в утренние часы пик.

В первую очередь железнодорожники восстановили работу автоматической системы в сторону Москвы для удобства пассажиров, которые едут на работу из области в столицу. После была восстановлена работа системы на пути в сторону области.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога напомнила, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.