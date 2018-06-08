РИАМО - 8 июн. Новую технологию быстрой диагностики нескольких видов рака разработали в «Сколкове», технология не требует высокой квалификации врача, передает в пятницу газета «Известия».

«По словам специалистов, стоимость такого обследования в несколько раз ниже традиционного – процедура длится не сутки, а лишь около часа. Кластер биомедицинских технологий фонда «Сколково» в конце апреля принял решение о грантовой поддержке этого проекта», – говорится в сообщении.

Новая технология позволяет диагностировать некоторые формы рака с помощью биочипа. Это пластиковый контейнер с ячейками, содержащими различные белковые реагенты-антитела. В контейнер помещают биоматериал, и если обнаружено то или иное онкообразование, соответствующая ему ячейка начинает светиться. Стандартное иммуногистохимическое исследование длится около суток, а здесь результат можно получать за час.

Но главное преимущество новой технологии, по мнению проектного менеджера кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Владимира Егорова, – в том, что ее можно использовать в любой районной поликлинике. Таким образом диагностика онкологии становится доступной вдали от крупных медицинских центров при первом же визите к врачу пациента с подозрением на злокачественное образование.

«Биочип размером с флешку можно «запрограммировать» на диагностику различных видов онкологии, помещая в его ячейки реагенты в разных сочетаниях. Сколковские ученые уже научились распознавать восемь типов рака – щитовидной железы, легкого, мочевого пузыря и другие», – отмечается в статье.

Флуоресцентное свечение позволяет даже не самому опытному специалисту поставить диагноз с высокой точностью. После процедуры содержимое биочипа обрабатывают красителями и превращают в препарат, доступный для изучения под микроскопом. Его изображение оцифровывается и через компьютерные сети может быть послано удаленному специалисту.