РИАМО - 8 июн. Иностранцев во время чемпионата мира по футболу хотят предупреждать по СМС об опасной погоде на английском языке, передает в пятницу газета «Известия».

Этот вопрос прорабатывают в Минкомсвязи. Сейчас МЧС, получая информацию о погоде от Росгидромета, оповещает об этом жителей России с помощью сотовых операторов.

«Информацию о погоде МЧС, органы власти и заинтересованные организации получают от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщили «Известиям» в Росгидромете. Эти данные МЧС направляет сотовым операторам для рассылки, пояснили в компании «Вымпелком» (торговая марка Beeline). В МЧС не смогли предоставить оперативный комментарий», – говорится в сообщении.

Уведомлением граждан в случае ЧС в обязательном порядке занимаются все операторы связи. Этого требует федеральное законодательство. Согласно поправкам в закон «О связи», принятым в 2017 году, оператор должен обеспечивать передачу экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, во многих странах уведомления о ЧС также приходят через Facebook, например, в США. По его словам, международный опыт говорит о том, что СМС – не единственный канал распространения информации. Через соцсети и мессенджеры также можно оповещать граждан о погоде.

Двадцать девятого мая 2017 года на Москву обрушился ураган, в столичном регионе скорость ветра в порывах достигала 28 метров в секунду. Погибло 18 человек. Тогда сообщалось, что ураган стал неожиданностью для многих жителей Москвы. СМС-оповещения получили далеко не все. После ЧП рассылки с предупреждениями о неблагоприятных погодных условиях стали более частыми.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».