РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В подмосковных Люберцах изменили будничное расписание маршрута №31, автобусы начнут курсировать с 6:50, сообщается в аккаунте управления транспорта и организации дорожного движения горокруга в Instagram.

«Автобусы №31 с автопарка по будням будут выезжать в 6:50. На Вертолетной улице автобус будет уже в 7:25. Интервал движения между автобусами составит около 1,5 часов», – говорится в сообщении.

Всего в день будут курсировать 13 рейсов. В автопарк они будут возвращаться в 19:11. В материале отмечается, что отстой автобусов будет с 9:44 до 10:00. Разрыв в следовании автобусов №31 с 11:09 до 13:10. Обедать водители будут с 15:42 до 17:00.

Также у рейса №31 изменился маршрут следования. Сейчас автобусы будут курсировать по следующей схеме: Вертолетная улица – улица Липчанского – Ангел Мира – поликлиника №6 – станция «Люберцы».