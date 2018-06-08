РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию «Здоровье – твое богатство!», в ходе которой рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на водоемах, автомобильных дорогах, во время спортивных игр и спортивных занятий, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями общественного совета при управлении в рамках акции «Здоровье – твое богатство!» провели профилактическую беседу для детей в летнем лагере дневного пребывания в школе №9 Люберец. Полицейские напомнили отдыхающим правила безопасного поведения на водоемах, автомобильных дорогах, во время спортивных игр и спортивных занятий», - отмечается в сообщении.

Цель мероприятия – формирование здорового образа жизни, профилактика и предупреждение детского травматизма в летний период.

По итогам беседы воспитанники лагеря пообещали сотрудникам полиции быть послушными и соблюдать названные меры предосторожности в летний период времени.