РИАМО - 8 июн. На северо-востоке Москвы выбраны 34 стартовых площадки в рамках программы реновации жилфонда города, сообщил журналистам в пятницу замруководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

«Всего в СВАО 34 стартовых площадки по программе реновации, из них четыре в Бабушкинском районе и пять площадок в Южном Медведкове», - сказал Валуй.

Он добавил, что на северо-востоке Москвы будут расселены и снесены 498 домов.

«Продолжается работа по подбору стартовых площадок, часть из них перелагают и сами жители. Мы их анализируем совместно с префектурой административного округа, с Москомархитектурой в части возможных обременений, перекладки инженерных коммуникаций для нового строительства», - сказал Валуй.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.