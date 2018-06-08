РИАМО – 8 июн. Из-за сбоя в работе социальной сети Facebook множество приватных записей пользователей оказались доступны для публичного просмотра, сообщает Газета.ru.

Сбой коснулся 14 миллионов пользователей соцсети.

«Ошибка, произошедшая в четверг, 7 июня, не коснулась более ранних постов. В настоящее время руководство соцсети уведомляет пользователей о том, что их приватные записи могут быть видны всем», - сказал глава отделения безопасности Facebook Эрин Иган.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Facebook предоставляет личные данные пользователей крупнейшим производителям смартфонов и иных гаджетов.