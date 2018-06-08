РИАМО - 8 июн. Медицинские сестры столичной больницы имени Ф. И. Иноземцева в новой специализированной школе обучат всех желающих правилам обращения с тяжелобольными людьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы открылась школа по уходу за тяжелобольными людьми. В ней родственников тяжелобольных пациентов обучат правильному и качественному уходу за ними после выписки из медучреждения», - говорится в сообщении.

Бесплатные занятия будут проходить каждую среду с 15:00 до 16:30. Посещать их смогут все желающие по предварительной записи. Для участия необходимо оставить заявку по телефону: +7 (985) 287-14-13 (ежедневно с 09:30 до 16:00).

Как отметил главный врач больницы имени Ф. И. Иноземцева Александр Митичкин, от правильного ухода напрямую зависит восстановление пациента. Зачастую людям не только не хватает каких-то специальных и необходимых знаний, но и моральных сил, чтобы заботиться о тяжелобольном родственнике.

«Мы предлагаем родным пациента начать посещать занятия, пока еще он находится под наблюдением специалистов в стационаре. К выписке они успеют обрести нужные навыки», — сказал Митичкин.

Прежде всего посетителям учебных курсов расскажут о правилах общения с тяжелобольными людьми. Родственникам объяснят, на что обращать внимание при гигиенической обработке тела и как предотвратить образование пролежней. Специалисты посоветуют, как организовать пространство вокруг лежачего пациента дома, и покажут, как правильно перемещать больного.

Преподавать в школе будут квалифицированные медсестры больницы. Практические занятия пройдут на медицинских симуляционных тренажерах. После этого под контролем медиков, учитывая состояние здоровья тяжелобольного пациента, можно будет попробовать применить полученные навыки непосредственно на нем.

«Занятия планируется проводить небольшими группами по 6-8 человек. Количество групп зависит от числа желающих пройти обучение. При необходимости больница готова выделить дополнительный персонал. Время посещения школы не ограничивается: родственники тяжелобольных смогут посетить столько занятий, сколько потребуется. Длительность программы работы с каждым будет подбираться индивидуально», - добавляется в материале.

Столичная медицина становится все более качественной и доступной. На базе городских медучреждений работает несколько школ для пациентов и их родственников. В феврале в городской клинической больнице №1 имени Н. И. Пирогова (Первой градской больнице) открылась школа для пациентов, которым предстоит операция по эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава.

На занятиях больным и их родным рассказывают о правилах поведения после хирургического вмешательства. В марте для всех желающих стали доступны курсы для пациентов с остеопорозом. Кроме того, начали работу школы профилактики инфарктов и инсультов. Занятия проходят на базе отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник.