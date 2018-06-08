РИАМО - 8 июн. На северо-востоке Москвы в рамках программы реновации жилфонда города планируется снести порядка 500 домов, сообщил журналистам в пятницу замруководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

По его словам, 9 июня начнется заселение четырех стартовых домов по программе реновации в СВАО.

«Всего в северо-восточном округе у нас 498 домов (под снос – ред.). В районе Бабушкинский - 98 домов. На территорию района Бабушкинский разрабатывается 2 проекта планировки, в соответствии с утвержденной программой реновации до 1 августа 2019 года будет разработана градостроительная документация, до 31 декабря 2019 года будут определены этапы и сроки реализации программы реновации», - сказал Валуй.

Он добавил, что данные дома пойдут под снос в утвержденные программой реновации сроки. Предельный срок 15 лет.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.