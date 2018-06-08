РИАМО - 8 июн. Парк «Россия — моя история» в предстоящие праздничные дни объединит на одной площадке кино, музыку и театр, трехдневный фестиваль искусства подарит гостям парка встречу с артистами Большого театра и «Студии историй», а также с музыкальными коллективами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 10 по 12 июня мультимедийный парк «Россия — моя история» проведет музыкально-театральный фестиваль для всей семьи. Наряду с выступлениями солистов Большого театра и экспериментальной постановкой о Петре Первом в формате сторителлинга гостей ожидает интерактивная зона с VR-станцией, приложениями и трехмерными голограммами», - говорится в сообщении.

В праздничные выходные Московский продюсерский центр проведет музыкальный фестиваль с участием музыкантов Limoncello, группы «Оркестръ КУШ», ансамбля FluteVirtuosus и Кирилла Богомилова. Особый музыкальный акцент внесет коллектив «Небесная высь», который представит уникальную технику игры на плоских куполах.

Театрально-образовательный проект «Студия историй», взявший за основу набирающий обороты жанр сторителлинг, покажет гостям парка другой театр. Студия представит постановку «Петр Первый». Актерский дуэт посредством меняющихся интонаций, пластики, мимики виртуозно перевоплощается в известные исторические персонажи и вступает в живое общение с залом. В новом прочтении слушатели узнают, как строился Петербург, кто покушался на царскую казну и как побеждались вражеские флотилии.

«А солисты Большого театра исполнят в атриуме произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Георга Генделя, Николая Римского-Корсакова, Имре Кальмана и Сергея Рахманинова. Перед зрителями выступят Кристина Эшба и Владимир Магомадов под органный аккомпанемент Луки Гаделии», - уточняется в материале.

Также гостей пригласят на кинопоказы, в том числе на закрытый показ фильма «Сказки о маме». Посетить это и другие мероприятия исторического парка «Россия — моя история» можно бесплатно.