РИАМО - 8 июн. К чемпионату мира по футболу FIFA 2018 для посетителей Музея Москвы подготовили выставки об истории игры и о стадионах, на которых пройдут матчи мундиаля, а также 50-процентные скидки на билеты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Музей Москвы подготовил специальную программу «Город футбола» к ЧМ-2018. С 14 июня по 15 июля москвичи и гости столицы смогут узнать об истории игры, о Саудовской Аравии и Бразилии, сборные которых принимают участие в мундиале, посмотреть прямые трансляции матчей и получить 50-процентную скидку на посещение основной экспозиции», - говорится в сообщении.

Во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре появится поле, где можно будет поиграть в уличный футбол. Здесь же пройдут трансляции всех групповых матчей сборной России и матчей финальной стадии турнира, выступят музыканты, спортсмены и художники.

Гостям покажут уникальные снимки на футбольную тему, которые не выставлялись раньше, например, кадры матча на Ивановской площади в Кремле 1920-х годов из коллекции музея, насчитывающей более миллиона предметов. Посмотреть фотографии можно будет и на выставке «Готовность номер один». Там посетители познакомятся с 12 стадионами в 11 городах России, на которых запланированы матчи чемпионата.

На фото разместят QR-коды, с помощью которых пользователи попадут на виртуальную экскурсию по стадиону (код нужно будет просканировать с помощью камеры смартфона). На выставке «…И конечно, футбол!» покажут картины современных художников из Санкт-Петербурга, посвященные популярной игре и спорту в целом.

«Кроме того, Музей Москвы организовал познавательные прогулки по метрополитену и Московскому центральному кольцу (МЦК). С 10 июня по 15 июля пройдет 72 экскурсии на английском и русском языках. Посетителям расскажут о современных станциях метро и МЦК, о памятниках архитектуры, в том числе поведают легенды метрополитена. Расписание мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу, можно уточнить на сайте музея», - добавляется в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».