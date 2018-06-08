РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Отдел содействия занятости населения (Железнодорожный) переехал из микрорайона Керамик в Балашиху, сообщается на официальном сайте Центра занятости населения (ЦЗН) городских округов Балашиха и Реутов.

«Отдел содействия занятости населения (Железнодорожный) теперь территориально будет располагаться по адресу: Балашиха, улица Советская, дом 3А», – говорится в сообщении.

Ранее отдел располагался на улице Заводской в микрорайоне Керамик.

Прием граждан осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495)521-80-98.