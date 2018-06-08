РИАМО – 8 июн. КПРФ выбрала Владимира Кумина своим кандидатом на предстоящих выборах мэра Москвы, сообщает РИА Новости.

«Избран (кандидатом на пост мэра Москвы – ред.) Владимир Кумин по итогам тайного голосования», - сказал секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

Он уточнил, что кроме Кумина рассматривались кандидатуры депутата Госдумы Валерия Рашкина и депутатов Мосгордумы Елены Шуваловой и Николая Зубрилина.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них ранее заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Кандидата от «Яблока» определит исполком бюро партии в связи с тем, что победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович, отказался выдвигаться. Действующий мэр столицы Сергей Собянин также объявлял о решении баллотироваться на пост столичного градоначальника.