РИАМО - 8 июн. На северо-востоке Москвы четыре дома подготовили к переселению по программе реновации жилфонда столицы, сообщил журналистам в пятницу замруководителя департамента градостроительной политики города Андрей Валуй.

По его словам, вслед за Восточным и Западным округами переселение жителей по программе реновации начинается в Северо-Восточном административном округе Москвы

«Под заселение будут переданы четыре дома в районах Бабушкинский и Южное Медведково: дома №39 и №41 на улице Летчика Бабушкина, дом №1 на улице Полярной и дом №26 на проезд Дежнева. Выдача смотровых ордеров начнется уже 9 июня», - сказал Валуй.

Он добавил, что центры информирования по переселению располагаются на первых этажах новых домов по адресам: улица Летчика Бабушкина, дом 39 и улица Полярная, дом 1, корпус 2. В первые два дня - субботу и воскресенье они будут работать без перерыва с 9:00 до 21:00.

«Всего в СВАО 34 стартовых площадки по программе реновации, из них четыре в Бабушкинском районе и пять площадок в Южном Медведкове. <...> Жильцы, переезжающие в новые дома, останутся в пределах своих прежних районов проживания Бабушкинский и Южное Медведково, и сохранят привычный уклад жизни», - подчеркнул Валуй.

Он уточнил, что в новые четыре дома переедут жильцы трех старых пятиэтажек на 276 квартир: улица Осташковская, дом 9, корпуса 2 и 3; улица Полярная, дом 3, корпус 1.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.