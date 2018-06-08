РИАМО - 8 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам визита в городской округ Электросталь дал главе муниципалитета Владимиру Пекареву месяц на устранение ям во дворах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Даю месяц на устранение всех ям и вместе с жителями проверю, как проведена эта работа! Хочу обратить внимание на эту проблему и всех глав, ям в наших дворах быть не должно», - сказал Воробьев.

Губернатор посетил Электросталь 6 июня. Глава региона осмотрел высокотехнологичный тепличный комплекс «Иванисово» и пообщался с его сотрудниками. В ходе общения рабочие пожаловались Воробьеву на неудовлетворительное состояние дворов и дорог в городском округе.