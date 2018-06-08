РИАМО - 8 июн. В мобильном приложении «Мосгорпасс» появилось расписание матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также информация о спортивных объектах для болельщиков мундиаля в столице, приложение доступно на шести языках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мобильное приложение «Мосгорпасс» обновили к чемпионату мира по футболу. Его перевели на немецкий, испанский, французский и китайский языки. Раньше приложение было доступно только на русском и английском. В нем также появилась информация для болельщиков», - говорится в сообщении.

В «Мосгорпассе» теперь можно найти расписание матчей ЧМ-2018, подробную информацию о столичных спортивных объектах (пунктах выдачи билетов, центрах регистрации и выдачи паспортов болельщика, фестивале болельщиков FIFA, туристских информационных центрах, сувенирных магазинах), а в ближайшее время также появятся сведения о бесплатных маршрутах наземного транспорта для болельщиков.

Кроме того, здесь можно будет увидеть информацию о перекрытиях в зонах проведения чемпионата, приложение строит маршрут с учетом этих ограничений. «Мосгорпасс» оповестит пользователей о самых значимых новостях чемпионата с помощью пуш-уведомлений.

Обновления уже доступны для владельцев смартфонов на базе Android, для пользователей гаджетов на базе iOS новые функции в приложении появятся в ближайшее время.

«Мосгорпасс» — городской навигатор, который помогает пассажирам добраться до нужного им места. В приложении можно следить за движением общественного наземного транспорта в реальном времени, узнать о количестве пройденных шагов, пообщаться с попутчиками и пополнить баланс карты «Тройка».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».