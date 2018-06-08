РИАМО - 8 июн. Туристический сервис Tvil.ru выявил, где в России делают самое вкусное мороженое по мнению туристов, лидером опроса туристов стало Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Рейтинг представлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.

«Московская область с брендами мороженого «Русский Холод» и «Чистая линия» заняла первое место в опросе про самое вкусное мороженое, набрав 22% голосов туристов при опросе», - говорится в сообщении.

В топ-5 российских городов и регионов с самым вкусным мороженым также попали Москва и Санкт-Петербург, Вологодская и Нижегородская области.

Как отмечается в сообщении, Москва (мороженое «Филевский» и «48 копеек») набрала 20% голосов туристов, Вологодская область с «Вологодским пломбиром» - 16% голосов, Нижегородская область (мороженое «Настоящий пломбир» и «Фабрика грез») - 7%, а Санкт-Петербург с мороженым «Белые Ночи» - 4% голосов.

Помимо этого, туристы отметили Краснодарский край с мороженым «Коровка из Кореновки» и Чувашию с «Чебоксарским пломбиром».