РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В пятницу в подмосковной Балашихе пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Восьмого июня 2018 года с 23:00 до 01:00 в городском округе Балашиха будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в пьяном виде водителя могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав управления транспортными средствами на срок до 2 лет, а при повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.