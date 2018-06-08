РИАМО - 8 июн. Рабочие приступили к реставрации прачечной Дома Наркомфина на Новинском бульваре в Москве, после окончания работ в 2019 году легендарный дом обретет свой исторический облик, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Началась реставрация прачечной Дома Наркомфина, расположенной по адресу: Новинский бульвар, дом 25/27, строение 12. Сейчас там идут противоаварийные работы — специалисты укрепляют несущие конструкции», - говорится в сообщении.

Прачечная входит в ансамбль экспериментального жилого Дома Наркомфина, его комплексная реставрация завершится в 2019 году. Ансамбль, один из сохранившихся в Москве памятников конструктивизма, возводили с 1928 по 1932 год по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Самой поздней постройкой стала прачечная. Ее здание отделено от жилого и коммунального корпусов небольшим парком.

Как отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, жилой дом на Новинском бульваре задумывался как дом переходного типа. Это должен был быть переход от старого принципа расселения к совместному быту. Архитекторы запланировали множество общих пространств: столовую с кухней, библиотеку, гараж, детский сад и прачечную.

«Но довольно быстро мечты разбились о реальность — люди все-таки предпочитали личное общественному. Прачечная обслуживала жильцов лишь в первые годы, после чего здание перестали использовать по назначению и передали ЖЭКу», — сказал Емельянов.

Двухэтажная прачечная с подвалом имеет прямоугольную форму. Второй этаж частично нависает над первым. По задумке архитекторов, такой прием визуально объединял ее с жилым корпусом. Изначально в подвале размещалась котельная, на первом этаже — прачечная и сушильня, на втором — жилые комнаты с коридором и одной уборной. В южной части здания на первом этаже находилась терраса, откуда на второй вела так называемая открытая лестница, расположенная сбоку на фасаде дома.

Внешний облик здания воссоздадут по проекту 1928-1932 годов. Фасады выкрасят в белый цвет, как и остальные строения Дома Наркомфина. В середине прошлого века все стены ансамбля сделали желтыми, однако во время исследования объекта под слоем краски специалисты обнаружили оригинальный авторский белый цвет.

Реставрация Дома Наркомфина началась в 2017 году. В апреле этого года реставраторы вернули первому этажу жилого корпуса первоначальный вид — демонтировали перегородки, закрывавшие бетонные колонны в три ряда, на которых стоит дом. В ходе реставрации также восстановят планировки квартир, коридоров, вестибюля и бывших общественных помещений — библиотеки, столовой и других. На финальном этапе специалисты проведут отделочные работы и благоустроят территорию вокруг комплекса.