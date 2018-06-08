РИАМО - 8 июн. В пятницу в Москве может выпасть до 8 миллиметров осадков, что составляет чуть более 10% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«По прогнозу дождь, местами гроза, ветер западный, местами порывы до 19 метров в секунду. Температура плюс 15-17 градусов. Там, где дожди прошли, выпало от 3 до 8 миллиметров осадков. Примерно столько же можно ожидать у нас», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в пятницу дожди в столице ожидаются после 12 часов.

Месячная норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

Ранее спасатели порекомендовали москвичам быть осторожными на улице в пятницу из-за грозы и сильного ветра с порывами до 19 метров в секунду.