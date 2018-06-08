РИАМО - 8 июн. На Москву и Подмосковье надвигаются массы полярного воздуха, из-за них в пятницу температура в регионе будет на 7-8 градусов ниже нормы, пройдут интенсивные ливни с порывистым ветром, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня Центральную Россию атакует холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями, порывистым ветром и началом очередного вторжения полярного воздуха, из-за чего температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже климатической нормы», - говорится в сообщении.

Днем в Москве и Подмосковье будет облачно, утром с прояснениями, во второй половине дня пройдут ливни. Максимальная температура воздуха в столице плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Относительная влажность воздуха - около 87%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.

За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадки не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 10 градусов. Разброс температур по Московскому региону составил от плюс 4,4 градуса в Черустях до плюс 10,5 градусов на Балчуге.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе с сильным ветром в пятницу. Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.