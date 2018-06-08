РИАМО - 8 июн. В Московском регионе стартовал грибной сезон, и жители столицы и области уже вовсю делятся в соцсетях фотографиями своего первого «улова».

Пользовательница Instagram с ником olmalunda из Шаховской похвасталась тем, что нашла подосиновик.

«Ребята, смотрите какого красавчика нашла! Ай-да за грибами!» - написала она.

Жительнице Клина ennibeni тоже повстречался благородный гриб – большой подберезовик.

«Мой первый подберезовик в этом году», - описала она итоги своей «охоты».

Согласно постам в соцсети, в Подмосковье появились также и белые грибы. Их уже собирают дачники в Чехове, о чем рассказала пользовательница maria_optimist.

Грибы заметили и на территории столицы. Однако люди их не собирают, ограничиваясь лишь фото для соцсетей.

«В лесу на даче грибов не нашли, а в московском дворе, пожалуйста, гроздями вылезли. Не важно, что поганки, главное, пошли!» - рассказала elenalena678.

Ранее микологи рассказали, что прохладная и дождливая погода в начале лета благоприятно скажется на урожае грибов в Подмосковье. Специалисты отметили, что самые грибные места находятся на западе, севере и юге региона.