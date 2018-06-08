РИАМО - 8 июн. Открыть дом-музей Владимира Высоцкого в Москве после реконструкции смогут не раньше сентября, работы по художественному оформлению помещений еще не начались, сообщил РИАМО сотрудник дома-музея.

Дом Высоцкого на Таганке 1 февраля закрыли на реконструкцию. Ранее планировалось, что работы завершат к 25 июля.

«К 25 июля однозначно не успеем (завершить реконструкцию – ред.), предположительно, не раньше сентября, так как мы процедуру не заявили (конкурс на художественное оформление – ред.), мы еще проходим экспертизу цены», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент проводятся работы для подготовки помещений к созданию новой экспозиции.

«Сама процедура занимает время – это порядка месяца. Сначала в электронном виде будет висеть, чтобы участники могли подать заявку, потом проводятся торги, после чего дается 10 дней на заключение договора и только потом можно будет приступить к оформительской монтажной работе», - добавил собеседник агентства.

После реконструкции Дома Высоцкого площадь экспозиции вырастет с 220 до 567 квадратных метров, а количество экспонатов — с 937 до 1384. Кроме того, в несколько раз увеличится число мультимедийных объектов.

Дом-музей Высоцкого на Таганке создан в 1992 году и располагается в постройке XIX века на улице Высоцкого (бывший Нижний Таганский тупик). Основу коллекции составляет личный архив поэта и певца и членов его семьи. Это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и графики, нумизматики. Фонды музея насчитывают 52 799 единиц хранения, а основной фонд составляет 29 556 предметов.